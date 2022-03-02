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2025 QB Ryan Montgomery discusses early major offers, future visit plans

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with top 2025 QB Ryan Montgomery to discuss receiving offers from the likes of Ohio State, Notre Dame, Penn State, Michigan and Tennessee at such a young age. Montgomery also reveals his future visit plans and talks about how his brother's commitment to Ohio State will play into his recruitment.

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