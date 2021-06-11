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UGASports - 2022 Edge defender DJ Wesolak details UGA visit and offer
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football
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2022 Edge defender DJ Wesolak details UGA visit and offer
Blayne Gilmer
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UGASports
Staff
Offers in the Class of 2022 from this point onward must be taken seriously. That's certainly the case with the latest offer extended by the Georgia Bulldogs to Class of 2022 four-star prospect
DJ Wesolak.
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