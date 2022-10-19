Men's Basketball Roster
Name Class Height Weight

0 Terry Roberts

Senior

6-3

180

1 Jabri Abdur-Rahim

Junior

6-8

210

2 KyeRon Lindsey

Freshman

6-7

215

3 Kario Oquendo

Junior

6-4

220

4 Jusaun Holt

Sophomore

6-7

190

5 Frank Anselem

Junior

6-10

215

10 Jaxon Etter

Senior

6-4

205

11 Justin Hill

Junior

6-0

185

12 Matthew-Alexander Moncrief

Junior

6-8

215

13 Mardrez McBride

Fifth Year

6-2

180

15 Jailyn Ingram

Sixth Year

6-7

225

22 Brandon Klatsky

Freshman

6-2

165

23 Braelen Bridges

Fifth Year

6-11

245

24 Jaden Newell

Freshman

6-8

220